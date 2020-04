Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno não vai mais abrir neste fim de semana. A decisão foi anunciada ao POPULAR pelo padre Welinton Silva, missionário redentorista e vigário coadjutor do santuário.

De acordo com Welinton, a decisão foi tomada pelo padre Robson, reitor da basílica, que quer mais tempo para avaliar de que forma poderá implementar as medidas necessárias para a realização de cultos no local. Decreto do governo estadual publicado no último domingo (19) autoriza a abertura de templos religiosos, desde que cumprindo exigências como manter ocupação máxima de 30% da capacidade total, disponibilização itens de higiene, uso de máscaras, e veto a pessoas do grupo de risco da covid-19.

“O padre Robson achou melhor esperar passar o fim de semana pra ver como vai ser abertura em outras igrejas, para adotar com mais responsabilidades as manobras de biossegurança”, explica Welinton. “Teremos que adquirir uma serie de insumos, como álcool em gel para mais de mil pessoas, máscaras, tapetes higiênicos para os calçados, termômetros infravermelhos. Também precisaremos manter distância mínima de dois metros entre os presentes”, enumera.

Antes de adquirir os equipamentos, o padre também aponta que é preciso conhecer as especificações exigidas para eles. Além disso, será preciso treinar funcionários para medir a temperatura dos fiéis, por exemplo. “O não cumprimento das normas do decreto poderia acarretar a interdição do santuário”, comenta o redentorista. Ele ressalta, porém, que a decisão pela não abertura da basílica neste momento não abrange outros templos de Trindade, que decidirão individualmente pela reabertura neste fim de semana.

“É uma questão de responsabilidade”, diz Welinton. “O santuário precisa de tempos e de recursos para cumprir as medidas.”