Cidades Barroso proíbe entrada de missões religiosas em áreas com indígenas isolados Ministro reafirmou decisão que impede a entrada de terceiros em territórios de indígenas isolados

O ministro Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a proibição da entrada de missões religiosas em áreas com indígenas isolados ou de recente contato. A decisão do ministro atendeu a um pedido da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e do PT. Barroso reafirmou a decisão liminar (provisória) proferida por ele em julho ...