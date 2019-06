Cidades Barras de ouro avaliadas em R$ 18 milhões são apreendidas em Goiânia Uma denúncia anônima informou sobre os 111kg do metal

Uma denúncia anônima levou a prisão de uma pessoa e a apreensão de 111 kg de ouro, avaliada em R$ 18 milhões, e um avião monomotor, na tarde desta segunda-feira (10), no aeroporto de Goiânia, no Setor Santa Genoveva, na capital. A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, informou que assim que a aeronave pousou ela foi apreendida. O piloto foi ouvido como t...