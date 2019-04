Vida Urbana Barragens são interditadas em Catalão e São Luís Empreendimentos estão na lista dos 46 empreendimentos paralisados pela Agência Nacional de Mineração, na segunda-feira (1°)

Duas barragens de rejeitos de minérios de Goiás estão na lista dos 46 empreendimentos interditados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), na segunda-feira (1°). Elas estão localizadas nos municípios de Catalão, na Região Sul do Estado, e em São Luís de Montes Belos, no Centro goiano. Segundo a ANM, as empresas responsáveis pelas barragens não enviaram as documentaçõe...