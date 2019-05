Cidades Barragens correm risco de rompimento em Mozarlândia Caso a administração não faça os procedimentos poderá pagar uma multa de R$ 20 mil

A juíza Marianna de Queiroz acolheu pedido de tutela de urgência do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e determinou ao município de Mozarlândia, no norte do Estado, que providencie, em 30 dias, estudos geotécnicos nas três barragens de terra do lago situado no Setor dos Lagos. Caso a administração não faça os procedimentos poderá pagar uma multa de R$ 20 mil. Na última...