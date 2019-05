Cidades Barragem sob risco pode atingir 10 mil pessoas em três municípios de MG Estudo sobre Barão de Cocais indica risco de 'inundação generalizada'

O estudo de impacto do rompimento da barragem Sul Superior, da mineradora Vale, em Barão de Cocais (a 93 km de Belo Horizonte), aponta para a morte de moradores e “inundação generalizada de áreas rurais e urbanas” em três municípios, além de possíveis interrupções de estradas e problemas com abastecimento de água e de luz. O estudo, que no meio técnico do setor ...