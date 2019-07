Cidades Barragem se rompe na Bahia e obriga moradores a deixar suas casas, segundo Defesa Civil Excesso de chuva na região do Rio do Peixe pode ter contribuído para o rompimento da barragem, que pertence, segundo o órgão, ao governo do Estado

Uma barragem de água se rompeu na manhã desta quinta-feira, 10, no povoado de Pedro Alexandre (BA), localizado a 437 quilômetros de Salvador. Não há relatos de mortes e feridos. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o excesso de chuva na região do Rio do Peixe pode ter contribuído para o rompimento da barragem, que pertence, segundo o órgão, ao governo do Estado...