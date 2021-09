Cidades Bares e restaurantes oferecem mil vagas em Goiânia com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil Mutirão do Emprego será realizado na próxima quinta-feira (9) e oferece vagas para 24 cargos diferentes

O sindicato dos Bares (Sindibares) e o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro de Goiás (Sechseg) realizam, na próxima quinta-feira (9), o Mutirão do Emprego. O objetivo é contratar mil funcionários para o setor de bares e restaurantes. De acordo com o Sindibares, a ação foi organizada porque o sindicato tem tido dificuldades para encontrar trabalhadores para p...