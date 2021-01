Cidades Bares de Goiânia mantêm funcionamento normal no primeiro dia de Lei Seca Venda e consumo de bebidas foram observados em diversos pontos após horário estabelecido pelo Estado. Prefeitura anunciou decreto próprio, determinando o fechamento dos locais após 23h a partir desta quinta-feira (28)

Na contramão do decreto estadual, diversos bares e distribuidoras de Goiânia mantiveram a venda e o consumo de bebidas alcoólicas após as 22 horas desta quarta-feira (27). A reportagem visitou nove locais conhecidos no Setor Marista e apenas um informou que havia encerrado as atividades em razão do decreto. Os vários bares das imediações da Avenida 85 ainda ...