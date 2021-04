Cidades Barco naufraga durante pescaria no Rio Araguaia Os Bombeiros precisaram utilizar técnicas de multiplicação de força e equipamentos específicos para que a embarcação viesse a flutuar

Um barco de aproximadamente nove metros de comprimento naufragou durante uma pescaria no Rio Araguaia, no último domingo (25). Após a retirada da água, a embarcação foi entregue ao proprietário. Ninguém se feriu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no resgate, a profundidade máxima atingida foi de cinco metros, sem visibilidade, com correnteza forte e ...