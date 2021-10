Cidades Barco-hotel naufraga no rio Paraguai em meio a temporal no MS Até o momento, não há confirmação de mortos; sete dos 21 passageiros que estavam a bordo da embarcação estão desaparecidos

Um barco-hotel naufragou na tarde desta sexta-feira (15) no rio Paraguai, na altura da cidade de Corumbá (MS). Sete dos 21 passageiros que estavam a bordo da embarcação estão desaparecidos, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) à reportagem. Até o momento, não há confirmação de mortos. Mergulhadores de resgate de Corumbá já com...