Cidades Barco explode no interior do Acre e deixa 15 feridos em estado grave; entre eles um bebê A Polícia Civil (PC) acredita que o barco era utilizado para o transporte irregular de combustível

A explosão em um barco que levava passageiros e galões de combustível pelo Rio Juruá deixou 15 pessoas gravemente feridas no início da noite desta sexta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Oito das vítimas, inclusive um bebê sete meses e a mãe dele, todas em estado muito grave, que passaram a noite internadas em unidade de terapia intensiva no Hospital...