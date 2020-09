Cidades Barco com 12 pessoas afunda no Rio Araguaia, em Aruanã Todos os ocupantes usavam coletes no momento e foram salvos

Um barco com 12 pessoas afundou na tarde de domingo (06), no Rio Araguaia, em Aruanã. Dentro do barco, estavam 8 adultos e quatro crianças, todos utilizando coletes. Os ocupantes foram salvos, a embarcação foi retirada da água e entregue ao proprietário. O Corpo de Bombeiros não soube informar se havia alguma irregularidade no barco. De acordo com a corporaçã...