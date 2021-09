Cidades Barbearia localizada em galeria do Setor Bueno pega fogo nesta quinta-feira (9) As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas; ninguém se feriu

Um incêndio atingiu uma barbearia do Setor Bueno, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (9). O estabelecimento onde as chamas começaram fica em uma galeria comercial da Avenida T-64. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na barbearia e ficou confinado em uma área de 40 metros quadrados. Apesar disso, a fumaça tomou conta da galeri...