Cidades Barbearia de fachada era usada como ponto de tráfico em Luziânia Quatro homens foram presos no local

Quatro homens foram presos em uma barbearia de fachada na tarde desta segunda-feira (27), no setor Presidente Kennedy, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil informou que o local funcionava com ponto de tráfico de drogas e a casa ao lado também era utilizada. Com os detidos foram apreendidos porções de maconha, um tablete de haxixe, diversos selos ...