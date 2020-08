Cidades Bar pode ter música ao vivo em Goiânia Parecer da Coordenação de Fiscalização de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde prevê algumas limitações para as apresentações, como proibição de dança e iluminação especial

Após mais de cinco meses impedidos se apresentar, os músicos poderão voltar a se apresentar nos bares e restaurantes de Goiânia. Em resposta a uma consulta do Sindicato dos Músicos de Goiás, a Coordenação de Fiscalização de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que os decretos municipal e estadual que regulam as atividades econômicas, devido à pandemia de C...