Cidades Bar no Setor Bueno, em Goiânia, é autuado por ocupação irregular da calçada Ampliação do espaço externo encobriu placas de sinalização de trânsito e um poste da rede elétrica

Um bar localizado na esquina da T-36, no Setor Bueno, em Goiânia, foi autuado na manhã desta segunda-feira (23) por realizar obra de modificação sem autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh). A ampliação do espaço externo no Esquina Mercatto encobriu placas de trânsito, que estão instaladas no perímetro, e um poste da rede elétrica. A Secret...