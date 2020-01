Cidades Banhistas reclamam de ataques de piranhas em Caldas Novas O Corpo de Bombeiros recomenda não ultrapassar placas de segurança colocadas no lago e não tomar banho no período de reprodução das piranhas que vai até abril

Banhistas do Lago Corumbá, em Caldas Novas, têm reclamado de ataques de piranhas. Um alerta chegou a ser emitido nesta segunda-feira (20) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semmarh) de que que nos últimos 15 dias se intensificaram as ocorrências desse tipo. Moradores do município afirmam que isso ocorre com frequência no começo do ano...