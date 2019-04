Vida Urbana Bandidos dispararam 26 tiros contra casal na Vila Martins, em Goiânia Jovem teria envolvimento com tráfico de drogas e assassinato dele pode ser acerto de contas. Polícia Civil investiga o caso

Um duplo homicídio ocorreu, ontem, à luz do dia, no Setor Vila Martins, na Região Leste de Goiânia. As vítimas são Guttyelle Leite Pereira, de 21 anos, e Irlane Sousa Melo, de 16, que namoravam há dois anos. Eles percorriam a Rua Professor José Avelino em uma motocicleta, por volta de 12h45, quando foram alvo de 26 tiros, segundo a Polícia Civil (PC) de Goiás. O casal ...