Cidades Banda paulistana Terno Rei faz show da turnê Violeta em Goiânia O álbum que dá nome à série de apresentações é o terceiro do grupo. Faixas de outros trabalhos também foram interpretadas para o público

A banda paulistana Terno Rei tocou na 21ª edição do Festival Bananada músicas do disco Violeta, terceiro registro de estúdio do grupo e que conta com 11 faixas. O show, que começou com pouco mais de 40 minutos de atraso no palco Tropical Transforma, ocorreu neste domingo (18) em arena montada no Passeio das Águas Shopping. A apresentação estava marcada para às 19h30, ...