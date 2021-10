Devido à diminuição de doadores desde o início da pandemia, o banco de sangue do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) está com reservas de O negativo (O-) em estado crítico. O apelo é para que pessoas com esta tipagem sanguínea realizem agendamento para doações pelo site http://ucthugol.hugol.org.br/RealBlood/agonline/ ou pelos telefones 62 3270-6661 e 62 3270 6662.

Os requisitos básicos para passar pela entrevista antes da doação são: estar saudável, ter peso acima de 50kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 69 anos. Quem tem menos de 18 anos precisa de autorização dos pais ou responsáveis e pessoas que receberam a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para doações. Pessoas com sintomas gripais ou de resfriado devem evitar doações no momento.

Serviço:

Doação de sangue

Endereço: Avenida Anhanguera, número 14.527, Setor Santos Dumont, Goiânia

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30 e sábado, das 7h às 12h (exceto feriados)

Capacidade: 60 doadores por dia

Agendamento: http://ucthugol.hugol.org.br/RealBlood/agonline/ ou pelos telefones 62 3270-6661 e 62 3270 6662