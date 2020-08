Cidades Banco de dados identificou 730 pessoas desaparecidas em Goiás pela biometria Sistemas de Goiás e da Polícia Federal passaram do papel para o virtual todos os arquivos de impressões digitais. Com isso, a Coordenação de Desaparecidos da Polícia Civil conseguiu fazer as identificações de cadáveres no IML

O banco de dados Goiás Biométrico encontrou, por meio de impressões digitais de cadávares sem identidade, 730 pessoas desaparecidas no Estado. O trabalho foi feito a partir da unificação dos bancos de dados goianos, organizada pelo Programa Goiás de Resultados. O levantamento foi possível a partir de uma parceria do Goiás Biométrico e do Sistema de Identificação Automa...