Balsa afunda com 11 pessoas no Lago das Brisas, em Goiás

Uma balsa com 11 pessoas afundou, na noite deste domingo (9), no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, na região Sul de Goiás. Segundo informações, as vítimas faziam uma festa quando aconteceu o acidente. O Corpo de Bombeiros informou que todos os ocupantes usavam coletes e foram resgatados por moradores da região. Ainda de acordo com a corporação, na manhã desta segund...