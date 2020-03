Cidades Baleado em distribuidora, PM acusado de matar o radialista Valério Luiz recebe alta Ademá Figueiredo Aguiar Filho foi atingido por tiro na noite de sábado (29) em uma distribuidora de bebidas do Jardim Bela Vista, na capital, e estava internado no Hugo até a manhã desta segunda-feira (2)

Recebeu alta, na manhã desta segunda-feira (2), o sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Ademá Figueiredo Aguiar Filho, que foi atingido por disparos efetuados por um soldado da PM na noite de sábado (29), em uma distribuidora de bebidas do Jardim Bela Vista, na capital. Ele estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) desde o ocorrid...