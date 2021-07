Cidades Balanço feito pela PRF, Receita Federal e COD mostra que mercado ilegal tem crescido no país Em Goiás, nos primeiros seis meses deste ano houve um aumento de 50% das apreensões de produtos resultantes de contrabando e descaminho

Nem mesmo as medidas de restrição e o isolamento social impostos pela pandemia de Covid-19 impactaram no mercado ilegal no país. Segundo um balanço realizado pela Receita Federal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando de Operações de Divisa (COD) da Polícia Militar, em Goiás houve um aumento de 50% das apreensões de produtos resultantes de contrabando e...