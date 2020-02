Cidades Balança comercial tem pior mês desde 2015

Depois de figurarem entre as estrelas das exportações brasileiras nos últimos anos, grãos como soja e milho tiveram queda nas vendas neste início de ano e ajudaram a derrubar o saldo comercial brasileiro para um déficit de US$ 1,745 bilhão em janeiro.Reflexo de importações que superaram as exportações, o resultado é o primeiro negativo para um mês desde fevereiro de 201...