A queda de doações de sangue durante a pandemia de Covid-19 atingiu o estoque do Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG/Ebserh, que necessita com urgência de coleta. Segundo a assessoria da unidade, 80 pacientes estão internados com Covid-19, muitos em estado grave, e necessitam de transfusão.

Um médico que trabalha na instituição e preferiu não ser identificado, diz que cirurgias precisaram ser adiadas por falta de sangue. Segundo ele, um paciente aguardou uma semana para realizar o procedimento, e conseguiu após mobilização da família para conseguir doadores. Já em outro caso, ele conta que utilizaram metade do que seria recomendado inicialmente: “Teve uma paciente minha que precisava de duas bolsas, mas conseguimos uma e por isso ficou. Ainda bem que só uma conseguiu suprir”, desabafa.

Ao POPULAR, a direção do HC-UFG negou a informação. A assessoria informa que não constam dados de suspensão de cirurgias por falta de hemoderivados na instituição. A unidade ressalta que a unidade necessita de doações, mas que não deixa de atender aos pacientes da instituição. Veja o comunicado na íntegra no fim desta reportagem.

Em nota publicada no site do HC-UFG, a hematologista Luciana Cardoso Marinho, responsável médica pelo Banco de Sangue do HC, diz que a unidade precisa de doações de todos os tipos de sangues, até mesmo os mais comuns, como O positivo e A positivo, além de plaquetas.

Para incentivar o aumento das doações, na última segunda (8), o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (Siass) da UFG lançou uma campanha com o slogan: “Em tempos de distanciamento social, a doação de sangue pode nos aproximar”.

Para doar, o procedimento precisa ser agendado pelo telefone (62) 3269-8326. As coletas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Aos sábados, das 7 às 11 horas. O processo para a doação precisou ser adaptado para evitar aglomerações.

A nota da assessoria da unidade levanta os requisitos necessários para a doação. Veja:

Estar em boas condições de saúde;

Possuir entre 16 e 69 anos de idade (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos). Menores de 18 anos deverão comparecer ao banco de sangue acompanhados de um responsável;

Possuir, no mínimo, 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Ter se alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Segundo o HC-UFG, os interessados devem levar um documento original com foto recente, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro*).

Confira a nota do HC-UFG na íntegra:

A direção do HC informa que neste momento não consta registro de suspensão de cirurgia por falta de sangue, mas ressalta que o HC-UFG está com 80 pacientes internados com Covid-19, muitos em estado grave e necessitando de transfusão de sangue.

Se houve suspensão de cirurgia por falta de sangue, o médico pode procurar a direção do HC para relatar o caso.