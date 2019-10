Cidades Baixa vazão no Sistema Daia pode deixar bairros da região sul de Anápolis sem água Segundo a companhia, devido a baixa vazão do Rio Caldas, manancial que abastece a região sul do município, a captação do sistema tem passado por períodos de instabilidade

Vários bairros na região Sul de Anápolis, a cerca de 60 quilômetros de Goiânia, podem ficar sem água. Em nota, a Saneago informou que isso ocorre devido à baixa vazão do Rio Caldas, manancial que abastece a região no município, com isso a captação do Sistema Daia tem passado por períodos de instabilidade. A vazão atual do Rio Caldas é a metade do necessário para o...