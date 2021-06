Cidades Baixa umidade: regiões Norte e Oeste de Goiás entram em estado de alerta Previsão também destaca amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima e que pode gerar problemas para saúde

As regiões Norte e Oeste de Goiás devem entrar em estado de alerta nesta quinta-feira (24) por conta da baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a níveis críticos em torno de 20%. É o que mostra a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Uma massa de ar seco tem atuado sobre o Estado e deixado o tempo estáve...