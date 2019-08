Cidades Baixa umidade deixa parte de Goiás em alerta Massa de ar frio é esperada no final de semana. Temperatura em Goiânia, nesta sexta-feira (2), deve variar entre 14° e 33°

A umidade relativa do ar está em estado de alerta, nesta sexta-feira (2), nas regiões Oeste e Noroeste de Goiás. Isso ocorre quando o índice chega abaixo dos 20% e os cuidados com a saúde devem ser redobrados. No entanto, de acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mamedes Luiz Melo, está prevista a chegada de uma massa de ar frio e c...