Baixa procura por vacina em drive de Goiânia motiva novas estratégias Secretaria municipal chegou a contabilizar sobra de 910 doses em um dia, quase metada do total disponível

Diante da baixa na procura por vacinas contra a Covid-19 no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, a Prefeitura de Goiânia pode reformular as estratégias da campanha a partir da próxima semana. A avaliação se dá após a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabilizar sobra de até 910 doses em um único dia durante esta semana. A redução do movimento é atribuída ao ...