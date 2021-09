Cidades Bairros de Goiânia e Aparecida continuam sem água mesmo após três dias de reparo de adutora A Saneago, em nota, informou que o abastecimento de água na capital está normalizado

Moradores do Bueno e do Parque Amazônia, em Goiânia, e da Vila Brasília, em Aparecida, seguem sem água no início da manhã desta quinta-feira (23). Já no condomínio Portal do Sol, na capital, e no Jardim Maria Inês, na região Metropolitana, o abastecimento voltou, mas não com volume suficiente para encher os reservatórios e caixas d’água. O desabastecimento, segundo a...