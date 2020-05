Cidades Bairros da Região Norte de Goiânia recebem reconstrução asfáltica a partir desta segunda-feira (25) Obras começam nas avenidas do Jardim Guanabara

O Jardim Guanabara, na região Norte de Goiânia, deve ser o primeiro bairro a receber a reconstrução asfáltica que começa nesta segunda-feira (25). As obras começam pela Avenida Alvicto Ozório Nogueira e depois seguem pelas avenidas Nazareth, Contorno, Absay Teixeira, GB 27, GB 5, Goiânia e as ruas Canoeiros e GB 9. Em seguida, as equipes devem ir para os setores Jaó, S...