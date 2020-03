Cidades Bahia registra nono caso de coronavírus do Brasil, o primeiro do Nordeste Trata-se de uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira de Santana, que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma

A Bahia confirmou o primeiro caso de coronavírus no estado. Em nota, a secretaria estadual da Saúde informa que trata-se de uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira de Santana, que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma. É o primeiro caso confirmado da doença no Nordeste. De acordo com o governo da Bahia, o primeiro atendi...