Cidades Bahia confirma 3º caso de contaminação por coronavírus Segundo nota emitida pela Secretaria de Saúde da Bahia, a paciente "teve contato domiciliar com a segunda paciente do Estado com covid-19, quando ainda estava assintomática"

O governo do Estado da Bahia confirmou nesta quarta-feira, 11, o terceiro caso de contaminação por coronavírus. Se trata de uma mulher de 68 anos da cidade de Feira de Santana. Segundo nota emitida pela Secretaria de Saúde da Bahia, a paciente "teve contato domiciliar com a segunda paciente do Estado com covid-19, quando ainda estava assintomática". No relatório d...