Cidades Aviões lançam água sobre parque da Chapada e ajudam a reduzir incêndio Aproximadamente 9 mil hectares foram consumidos pelas chamas no local, assim como outros 34 mil hectares na Área de Preservação Ambiental do Pouso Alto. Cerca de 200 mil litros de água foram utilizados e mais de 100 pessoas trabalham para conter a queimada

Quatro aviões têm sido utilizados pelo Corpo de Bombeiro no lançamento aéreo de 210 mil litros de água junto com uma operação terrestre para combater as queimadas que vêm consumindo a Área de Proteção Ambiental (APA) do Pouso Alto, em Cavalcante, e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) há pouco mais de uma semana. A ação conseguiu minimizar os danos e a a...