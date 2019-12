Cidades Avião que saiu de Goiânia faz pouso forçado em Brasília Na aeronave estavam o piloto mais dois passageiros, mas ninguém se feriu

Um avião de pequeno porte, que saiu de Goiânia, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, no início da noite desta quinta-feira (19). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na aeronave estavam o piloto mais dois passageiros. O avião apresentou problemas no trem de pouso. Segundo a Agência Nacional de Aviaçã...