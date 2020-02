Cidades Avião monomotor cai no mar em Guarujá; piloto sobrevive Um avião monomotor caiu no mar da praia do Tombo, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã desta terça-feira

Um avião monomotor caiu no mar da praia do Tombo, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã desta terça-feira. O piloto estava sozinho e pulou na água para se salvar. O local da queda fica próximo ao Forte dos Andradas, onde o presidente Jair Bolsonaro passa o feriado de carnaval. No momento do acidente, o presidente estava em Praia Grande. Segundo relatos, a ...