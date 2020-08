Cidades Avião faz pouso de emergência em Anápolis Suspeita é de que a aeronave tenha apresentado falhas mecânicas

No fim da manhã desta quinta-feira (13), um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência na Base Aérea de Anápolis. A suspeita é de que a aeronave tenha apresentado falhas mecânicas enquanto sobrevoava a cidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do aeroporto perceberam que havia algum problema com o avião e fizeram contato com o ...