Cidades Avião de quadrilha de tráfico internacional de drogas é apreendido em Anápolis Mandado de busca e apreensão foi cumprido pelas polícias Militar e Federal, que localizaram a aeronave no aeródromo civil do município

Um avião utilizado por uma quadrilha de tráfico internacional de drogas foi apreendido nesta quinta-feira (3), em Anápolis, durante uma ação das polícias Militar de Goiás e Federal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), as forças policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão expedida pela Justiça e encontraram a aeronave, m...