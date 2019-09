Cidades Avião de pequeno porte cai em rua de Trindade De acordo com a Polícia Militar, não há vítimas

Um avião de pequeno porte caiu em uma rua do Setor Palmares, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, na tarde desta sexta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar de Goiás, que acompanha a ocorrência, não há vítimas. O bairro em que o acidente ocorreu fica nas proximidades da pista de pouso e decolagem do aeroclube Clube das Águias de Goiás. Até o momento, ...