Cidades Avião com jogadores do Palmas cai neste domingo em Luzimangues Além dos atletas, o acidente vitimou o empresário do time, Lucas Meire

Conforme informações preliminares, seis pessoas morreram na manhã deste domingo, 24, após um avião de pequeno porte ter caído na Associação Tocantinense de Aviação (ATA) pista localizada em Luzimangues, distrito que fica na outra margem do lago, saída para Paraíso do Tocantins. De acordo com informações da Assessoria do Palmas Regatas Club, um dos mo...