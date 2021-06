Cidades Avião com 1,5 milhão de doses da Janssen chega amanhã (22), diz ministro Imunizante da Janssen contra covid-19 tem dose única

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje (21), em Brasília, que um avião com 1,5 milhão de doses da vacina contra covid-19, da farmacêutica Janssen, deve chegar ao Brasil às 6h45 de amanhã (22), no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O anúncio foi feito após uma previsão inicial, de receber 3 milhões de doses até 15 de junho, não ter sido c...