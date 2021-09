Cidades Avião cai em Piracicaba, interior de SP, e mata acionista da Cosan e sua família Ao todo, eram sete pessoas que estavam na aeronave, incluindo piloto e co-piloto

Uma aeronave King Air 360 caiu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14) e matou seus sete ocupantes. Cinco dos mortos eram da mesma família. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h a aeronave que levava a família do empresário Celso Silveira Mello Filho, acionista da Cosan, um dos maiores grupos do setor sucroenergético no paí...