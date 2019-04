Vida Urbana Avião cai em área residencial e uma pessoa morre De acordo com o Corpo de Bombeiros, na região tem muitos prédios, casas e comércios

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado, 13, em um bairro residencial de Belo Horizonte (MG). Uma vítima morreu carbonizada no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o monomotor modelo Socata ST-10, matrícula matrícula PT-DME, caiu por volta das 15h10 na Rua Minerva com a Rua Anadir, bairro Caiçara, região noroeste da cidade. Segundo a corporação, na reg...