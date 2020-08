Cidades Avião apreendido de traficantes será usado para o transporte de órgãos e pacientes em Goiás Aeronave era uma das três que foram apreendidas pela Polícia Civil durante a maior operação já realizada na história da corporação, em agosto de 2019

O Estado de Goiás já está de posse do avião a jato modelo Cessna Citation apreendido em uma operação contra o tráfico de drogas, em agosto de 2019. A aeronave está no Hangar do Estado, à disposição do governo, e deve ser usada no transporte de órgãos de pacientes graves e de enfermos. O avião é um dos três que foram apreendidos pela Polícia Civil do Estado de Goi...