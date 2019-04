Vida Urbana Aves são apreendidas dentro de uma casa em Goiânia e proprietária é multada em R$ 50 mil Ao todo, 14 periquitos engaiolados foram encontrados pela Amma no setor Residencial Antônio Pires

Os fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) apreenderam 14 periquitos engaiolados no setor Residencial Antônio Pires, na região Norte de Goiânia. Dez aves estavam em uma mesma casa. A dona do imóvel foi multada em R$ 50 mil reais – R$ 5 mil para cada animal apreendido. A proprietária multada tem o prazo de dez dias úteis para recorrer. Os outros quatro...