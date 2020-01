Cidades Avenida Raulina Fonseca Pascoal é interditada de forma preventiva após temporal em Catalão Via fica na região central do município e é cortada pelo Córrego Pirapitinga, que teve a canalização danificada devido às chuvas

A Avenida Raulina Fonseca Pascoal, em Catalão, na região Sul de Goiás, foi interditada de forma preventiva na manhã desta quarta-feira (29). A medida foi tomada após um temporal causar vários estragos no município e, principalmente, no Córrego Pirapitinga, que corta toda a via localizada na região Central da cidade. Nesta manhã, agentes da Defesa Civil e do Corpo ...