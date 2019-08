Cidades Avenida Oeste, em Goiânia, segue parcialmente interditada para obra do BRT Bloqueio teve início neste domingo (11)

A Avenida Oeste, no setor Norte Ferroviário, próximo ao Shopping Estação da Moda, segue parcialmente interditada, na manhã desta segunda-feira (12), para quem vai sentido a Avenida Independência. O bloqueio foi feito nesse domingo (11). A interdição é mais uma etapa da obra do BRT. O local já foi sinalizado e agentes da Secretaria Municipal do Trânsito (SMT) estão ...