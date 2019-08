Cidades Avenida Independência, em Aparecida, terá limite de velocidade de 50 km/h Prefeitura também está implantando fiscalização eletrônica na via

A Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, terá limite de velocidade de 50 km/h e contará com fiscalização eletrônica. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (1º) pela prefeitura do município. As medidas fazem parte de um plano de mobilidade urbana executado pela gestão municipal por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SMTA). O proj...